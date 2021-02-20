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Объем ввода жилья в ТиНАО может вырасти на 20 процентов до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Объем ввода жилья в ТиНАО может вырасти на 20 процентов до конца года

Юлия Ямпольская

Город

По сравнению с 2020 годом объем ввода жилья в ТиНАО может вырасти на 15–20 процентов. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в Новой Москве уже введено свыше 400 тысяч квадратных метров жилья всего за месяц.

Ранее он заявил, что в 2020 году в ТиНАО построили 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В 2021 году планируется построить 2,4 миллиона квадратных метров.

— Мы наблюдаем рост стоимости квадратного метра, и для новой территории он очень высокий. Сейчас он составляет порядка 30–32 процента по основным проектам, — уточнил Жидкин.

Стоимость недвижимости постепенно выравнивается, особенно на территории, прилегающей к МКАД и метро.

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