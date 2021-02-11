Более двух миллионов квадратных метров недвижимости построили в ТиНАО в 2020 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 2020 году в Новой Москве построили 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в 2021 году планируется построить 2,4 миллиона квадратных метров.

— Уверен, нам это удастся. По итогам января в ТиНАО застройщики, к слову, ввели более 465 тысяч квадратных метров различной недвижимости, — уточнил Жидкин.

Он добавил, что на присоединенных территориях за восемь с лишним лет появилось 19 школ, 54 детских сада и 15 объектов здравоохранения. В ближайшее время в Новой Москве возможно строительство 35 миллионов квадратных метров нежилых помещений.

В сфере строительства и ввода жилья также ожидается существенный рост. На данный момент в ТиНАО действуют разрешения на строительство жилой недвижимости площадью порядка семи миллионов «квадратов», заключил Жидкин.

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