Объем ввода жилья в ТиНАО может вырасти на 20 процентов до конца года

Фото: АГН Москва

На 15-20 процентов больше жилой недвижимости планируется ввести в Новой Москве в 2021 году. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, за месяц в ТиНАО ввели более 400 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее он сообщил, что в прошлом году в Новой Москве построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а в 2021 году это значение планируется превзойти как минимум на 200 тысяч «квадратов». Отмечается, что цены на жилье в ТиНАО постепенно достигают уровня стоимости квартир в старых границах столицы.

На данный момент этот уровень составляет порядка 30-32 процентов по главным проектам. В Новой Москве увеличилось число жилых проектов, которые сдаются с готовой отделкой, заключил Жидкин.

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