Сергей Собянин заявил, что столица готовится к возобновлению фестивалей
Москва готовится к возобновлению фестивалей. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, городские власти готовятся к активной фестивальной деятельности. Урбанистический форум Москвы точно будет проведен.
— Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся, — подчеркнул Сергей Собянин.
Ранее Сергей Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской.
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