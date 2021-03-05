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Сергей Собянин заявил, что столица готовится к возобновлению фестивалей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин заявил, что столица готовится к возобновлению фестивалей

Кирилл Николаев

Город

Москва готовится к возобновлению фестивалей. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, городские власти готовятся к активной фестивальной деятельности. Урбанистический форум Москвы точно будет проведен.

— Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся, — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской.

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