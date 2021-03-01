Новые подземные пешеходные переходы построят на территории Юго-Восточной хорды

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бехтерева Карта всех событий

Строительство четырех пешеходных переходов проведут на участке Юго-Восточной хорды. Объекты построят от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что строительство ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

— Пешеходные переходы расположены в местах пересечения с улицами районного значения. Они обеспечат переход жителей между жилыми кварталами и общественными заведениями, — отметил Рафик Загрутдинов.

Первый переход построят возле дома 41, корпус 1, по улице Бехтерева. Его длина составит 36,89 метра, высота — 2,3 метра, ширина — четыре метра. Второй переход построят рядом с домом 31, корпус 2, по улице Бехтерева. Длина его прохожей части составит 50,65 метра, высота и ширина будут такими же, как и у первого перехода.

— Подземный пешеходный переход № 3 будет построен у дома 15, строение 4, на улице Бехтерева, с двумя сходами. Сход с западной стороны проезжей части ЮВХ ориентирован к зданию на Кавказском бульваре, дом 52а, строение 1. Сход с восточной стороны проезжей части ЮВХ ориентирован к зданию дома 15, строение 4, на улице Бехтерева. Длина прохожей части — 57,9 метра, ширина — четыре метра, высота — 2,35 метра, — отметили в пресс-службе.

Четвертый переход также будет расположен на улице Бехтерева, но возле первого корпуса дома 9. Его сходы будут выходить на Промышленную улицу. Длина прохожей части составит 82,53 метра. По ширине и высоте он будет повторять другие переходы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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