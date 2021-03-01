Три станции МЖД переименуют в Москве с 25 марта

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Перово Карта всех событий

Для удобства пассажиров в Москве переименуют три станции Московской железной дороги (МЖД) с 25 марта. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Станция Коломенское Павелецкого направления будет носить название Варшавская, а станция Тушино Рижского направления — Тушинская. Данные остановки МЖД расположены рядом с одноименными станциями метро.

Станция Перово Казанского направления получит название Чухлинка, так как находится возле одноименной остановки Горьковского направления. Навигацию планируют обновить в ближайшее время.

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