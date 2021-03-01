Согласован проект строительства двух новых проездов в Орехово-Борисове Южном

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Елецкая улица Карта всех событий

Два новых проезда и маршрут городского транспорта появятся в Орехово-Борисове Южном. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Проект планировки был одобрен Градостроительно-земельной комиссией столицы. Новые проезды № 963 и № 538 построят на участке от Каширского шоссе до Елецкой улицы. Протяженность дорог составит порядка 1,6 километра.

— Для удобства пешеходов здесь планируется организовать 13 наземных переходов, семь остановочных пунктов пассажирского транспорта, а на пересечении Елецкой улицы и Проектируемого проезда № 963 появится светофор, — пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Уточняется, что строительство новых объектов позволит повысить комфорт жителей района Орехово-Борисово Южное.

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