Капитальный ремонт проведут в доходном доме в центре Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Филипповский переулок, 9 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в доходном доме Н. М. Борщова в центре Москвы. Здание считается объектом культурного наследия. О его реконструкции рассказал председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.

Здание построили в 1980 году по разработкам архитекторов И. И. Поздеева и С. Е. Ованесьянца. Объект находится по адресу Филипповский переулок, дом 9. Уточняется, что Мосгосэкспертиза согласовала проект ремонта доходного дома.

— Традиционно правительство Москвы уделяет значительное внимание сохранению объектов культуры и истории столицы. Город, в свою очередь, реализует целый комплекс мер по восстановлению зданий, являющихся значимыми для архитектурного облика столицы, — пояснил Валерий Леонов.

Рабочие приведут в порядок исторический фасад здания, отремонтируют стены и декоративные элементы. Вместо старых окон будут установлены новые деревянные по аналогичному проекту. Частично будет отремонтирован чердак и кровля, инженерные системы будут обновлены.

Специалисты также обновят отделку внутри дома. В здании заменят полы, окрасят стены и потолки, а также проведут другие необходимые работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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