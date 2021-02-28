Около 100 дорог и тротуаров отремонтируют в СЗАО по программе «Мой район»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Народного Ополчения Карта всех событий

На северо-западе Москвы в 2021 году отремонтируют около 100 дорог и тротуаров. На этой территории также обновят детские и спортивные площадки, установят новые скамейки и урны. Ремонт будет проходить в рамках программы «Мой район».

Известно, что в СЗАО благоустроят пространства возле станции метро «Улица Народного Ополчения» и станции Московских центральных диаметров «Щукинская». На участках обновят асфальт и плитку, обустроят велодорожки и высадят деревья. Для пассажиров построят новые остановки общественного транспорта, для автомобилистов — парковочные места.

Кроме того, в СЗАО благоустроят территорию нескольких школ. На объектах сделают новые навесы и веранды, заменят детские и спортивные площадки. Возле некоторых школ установят экотропы, площадки для сдачи ГТО и уличных шахмат, теплицы, сцены и монументы.

С полным списком улиц и школ, на территории которых будут проводить ремонтные работы, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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