Более 5,9 миллиарда рублей выделили на реконструкцию РНЦХ имени Петровского в Москве

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Россия, Москва, Абрикосовский переулок, 2 Карта всех событий

Правительство России выделило на последний этап реконструкции РНЦХ имени Петровского в центре Москвы более 5,9 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства страны.

Уточняется, что последний этап реконструкции должен быть завершен в 2023 году.

— За это время планируется закончить ремонт в корпусе В: обновить устаревший проект, завершить строительные работы, смонтировать инженерные системы, закупить новое оборудование. Параллельно с этим будет идти реконструкция корпуса Д, — говорится в сообщении.

После реконструкции в центре будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Врачи смогут проводить операции в области микро- и нейрохирургии.

РНЦХ имени Петровского является одним из крупнейших центров, где проводят хирургические операции, в которых применяют самое современное медицинское оборудование, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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