Власти Москвы: Городские службы продолжают уборку снега с улиц и дворовых территорий

Фото: Денис Гришкин /АГН «Москва»

Коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц и с кровель домов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале в воскресенье, 28 февраля.

От снега очищают не только дороги, но и крыши, парковочные места и дворовые территории. После уборки его отвозят на снегосплавные пункты.

— В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты, — уточнили в ведомстве.

Городские службы контролируют состояние тротуаров из-за потепления, их обрабатывают мелкогравийной крошкой. Для спуска талых вод очищают водоприемные решетки.

В пресс-службе также напомнили о том, что температура в столице 28 февраля составит от 0 до минус 2 градусов. В некоторых районах города температура поднимется до плюс 1 градуса.

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