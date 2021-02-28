Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Снежная и теплая погода ожидает москвичей в последний день зимы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Снежная и теплая погода ожидает москвичей в последний день зимы

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 28 февраля, погода в столичном регионе будет определяться влиянием циклона и близостью его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух градусов до плюс одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от трех градусов мороза до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что резкие колебания атмосферного давления и ощутимое для организма пониженное содержание кислорода в воздухе станут нагрузкой не только для метеочувствительных, но и для людей, не связывающих свое самочувствие с влиянием погоды. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут обостряться воспалительные и дегенеративные поражения суставов. Усиление и развитие симптомов обострения могут сопровождаться дыхательной недостаточностью, болями в области сердца и «скачками» артериального давления. У лиц с расстройствами нервной системы, осложненной повышенной метеочувствительностью, возможны обострения и ухудшение самочувствия (появление тревожно-депрессивных реакций).

Для поддержания организма и коррекции психо-эмоционального состояния можно принимать рекомендованные врачом седативные (успокаивающие растительного происхождения) средства. По возможности следует совершать небольшие прогулки на воздухе или делать дыхательную гимнастику на балконе или у окна, чтобы снизить кислородный дефицит.

Читайте также: Москвичам рассказали, когда в городе закончится слякоть

Москвапрогноз погодыснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте