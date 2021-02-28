Снежная и теплая погода ожидает москвичей в последний день зимы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В воскресенье, 28 февраля, погода в столичном регионе будет определяться влиянием циклона и близостью его атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух градусов до плюс одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от трех градусов мороза до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что резкие колебания атмосферного давления и ощутимое для организма пониженное содержание кислорода в воздухе станут нагрузкой не только для метеочувствительных, но и для людей, не связывающих свое самочувствие с влиянием погоды. Особенно тяжело приходится тем, кто страдает бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут обостряться воспалительные и дегенеративные поражения суставов. Усиление и развитие симптомов обострения могут сопровождаться дыхательной недостаточностью, болями в области сердца и «скачками» артериального давления. У лиц с расстройствами нервной системы, осложненной повышенной метеочувствительностью, возможны обострения и ухудшение самочувствия (появление тревожно-депрессивных реакций).

Для поддержания организма и коррекции психо-эмоционального состояния можно принимать рекомендованные врачом седативные (успокаивающие растительного происхождения) средства. По возможности следует совершать небольшие прогулки на воздухе или делать дыхательную гимнастику на балконе или у окна, чтобы снизить кислородный дефицит.

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