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Москвичам рассказали, когда в городе закончится слякоть
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичам рассказали, когда в городе закончится слякоть

Руслан Давлетшин

Город

Из-за оттепели в столице стало заметно слякотно и такое положение дел, вероятно, сохранится до середины апреля, считает главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— Март фактически зимний месяц, поэтому у нас еще в конце марта бывает значительное количество снега. Мы [метеобюро Москвы и МО] предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает. Так что слякотная погода с тающими водами, скорее всего, прекратится только в апреле, — сказала эксперт в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

При этом в первую декаду марта, как специалист сообщала ранее, температура воздуха все еще будет в Москве со знаком минус либо около нуля.

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