Синоптик рассказала, каким будет начало весны в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В начале весны в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим снежком. Об этом в беседе с корреспондентом «ВМ» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— Причем в отдельные дни прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве 1 марта будет самой низкой — порядка минус пяти, минус шести градусов, по области — до минус восьми ночью, дневная температура в Москве составит около нуля градусов. А в центре города воздух прогреется до 2–3 градусов тепла, — рассказала метеоролог.

В последующие дни, по ее словам, температура воздуха будет колебаться, но останется выше климатической нормы.

— 2 и 3 марта в течение суток в Москве будет около нуля градусов, по области — от минус двух до плюс трех градусов. 4 марта ночь будет с большим количеством прояснений и более прохладная — до минус пяти градусов по области, в Москве ожидаются слабоотрицательные температуры, около нуля градусов, — отметила Позднякова.

Как считают в Метеобюро Москвы и Московской области, первые пять дней марта будут потеплее, чем вторые. Но при этом никаких температурных рекордов в столице синоптики не ожидают, резюмировала собеседник «ВМ».

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