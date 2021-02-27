Столичные дворы и тротуары начали обрабатывать от гололеда из-за перепада температур

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты обрабатывают дворы и тротуары в столице от гололеда из-за перепада температур. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Так, 2000 сотрудников и 400 единиц техники очищают водоприемные решетки от снега и наледи, а также дежурят в низинных местах для оперативного пропуска талых вод. Для исключения гололедицы во дворах и на тротуарах дорожки обрабатывают специальными материалами.

Кроме того, продолжаются работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об образовании ледяной корки на дорогах и тротуарах. Он пояснил, что в столице наметился обратный суточный ход температуры, днем стало значительно холоднее, чем ночью. Кроме того, в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 февраля.

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