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Петр Бирюков: Около 2000 человек ликвидируют временные скопления воды в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Около 2000 человек ликвидируют временные скопления воды в Москве

Кирилл Николаев

Город

Около 2000 человек и порядка 400 единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют временные скопления воды в столице. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в низменных местах, где возможны подтопления, организованы дежурства коммунальных служб.

За сутки от жителей столицы поступило 32 заявки об обнаружении скопления воды. Все они были оперативно отработаны.

Читайте также: Коммунальные службы вышли на улицы Москвы для продолжения уборки снега

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