Коммунальные службы вышли на улицы Москвы для продолжения уборки снега

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Спецтехника и работники коммунальных служб продолжают убирать последствия снегопада со столичных улиц. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 25 февраля.

По его словам, власти предвидели неблагоприятную погоду, поэтому смогли организовать работы по уборке снега с дорог.

— За прошедшие сутки выпало более 7 сантиметров снега, хотя мы ждали больше. Работает нужное количество техники и специалистов, которые занимаются ручной уборкой, — рассказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что работники будут обращать отдельное внимание на очищение крыш от снега. Из-за резкого потепления с последующим похолоданием на домах могут образоваться сосульки. Работники коммунальных служб будут препятствовать их появлению и не допускать схода снега с крыш, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Жителей Подмосковья призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды