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Жителей Подмосковья призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Анастасия Волоснова

Общество

Жителей Подмосковья призвали пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в четверг, 25 февраля.

Уточняется, что на улицы Подмосковья вывели спецтехнику для уборки снега и обработки дорог.

— В противогололедной обработке дорог, дворов и общественных пространств, а также уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 8,6 тысячи дорожных рабочих и дворников, — отметили в ведомстве.

За ночь в Подмосковье выпало от 2 до 10 миллиметров снега. В некоторых регионах области наблюдаются туман и ледяной дождь. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов, а скорость ветра — 13 метров в секунду. На дорогах возможен гололед, из-за чего автомобилистов призвали быть внимательнее за рулем. Парковать машины под шаткими конструкциями не рекомендуется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице 25 февраля

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