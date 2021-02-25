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Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице 25 февраля
Фото: «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице 25 февраля

Виктория Родимкина

Город

В столице в четверг, 25 февраля, ожидается облачная погода с небольшими осадками, туманы и гололедица, местами пройдут ледяные дожди. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха в Москве составит до плюс 3 градусов.

— Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки: снег, переходящий в мокрый снег, местами в дожди, ледяные дожди, а также гололедные явления и туманы, — цитирует Леуса РИА Новости.

Синоптик уточнил, что атмосферное давление опустится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о мартовских морозах: температура будет составлять до минус 15 градусов.

Читайте также: Врач предупредил о последствиях перепадов атмосферного давления

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