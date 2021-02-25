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Врач предупредил о последствиях перепадов атмосферного давления
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач предупредил о последствиях перепадов атмосферного давления

Ксения Монахова

Здоровье

Резкие перепады атмосферного давления могут привести к нарушению сна, особенно у метеозависимых людей. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

Он отметил, что лучше всего ограничить любые физические и умственные нагрузки во время резких изменений погоды. По его словам, адаптационные возможности к 60–65 годам начинают угасать. Этому способствуют и различные перенесенные заболевания. Поэтому у людей после 60 лет перепады погоды сильно отражаются на здоровье.

Врач пояснил, что в такие моменты у человека повышается вязкость крови, ее циркуляция замедляется, также падает содержание кислорода в эритроцитах.

— Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна... Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна, — подчеркнул Гурфинкель.

Он добавил, что метеозависимым людям стоит иметь под рукой прибор для измерения артериального давления, передает РИА Новости.

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метеозависимостьатмосферное давлениездоровье
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