Медик объяснил, как питаться метеозависимым людям при смене погоды
В период резкой смены погоды, вызывающей недомогания у метеозависимых людей, следует внести определенные коррективы в свой рацион. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.
Эксперт пояснил, что следует убрать из своего меню острые и чрезмерно соленые блюда, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. Более того, от соли лучше отказаться полностью.
Предпочтительны в рационе овощи, не очень сладкие фрукты и сложные углеводы (гречневая, овсяная, кукурузная и другие крупы).
Простые углеводы и продукты с большим количеством сахара из меню лучше исключить, рассказал Гурфинкель агентству «Прайм».
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