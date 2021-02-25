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Москвичей предупредили об аномальном снижении атмосферного давления
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили об аномальном снижении атмосферного давления

Татьяна Плотникова

Город

Синоптики прогнозируют значительное снижение атмосферного давления в Москве. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, к субботе, 27 февраля, показатель может оказаться на десять миллиметров ртутного столба ниже многолетних значений. В сравнении со вторником, 23 февраля, давление упадет на тридцать миллиметров ртутного столба.

Вильфанд рассказал, что на графике такое резкое изменение атмосферного давления будет напоминать очертания высокой горы, сообщает РИА Новости.

Ранее врачи рассказали, как метеозависимым людям пережить климатические качели.

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атмосферное давлениеГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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