Москвичей предупредили об аномальном снижении атмосферного давления

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Синоптики прогнозируют значительное снижение атмосферного давления в Москве. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, к субботе, 27 февраля, показатель может оказаться на десять миллиметров ртутного столба ниже многолетних значений. В сравнении со вторником, 23 февраля, давление упадет на тридцать миллиметров ртутного столба.

Вильфанд рассказал, что на графике такое резкое изменение атмосферного давления будет напоминать очертания высокой горы, сообщает РИА Новости.

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