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Медик рассказал, для кого особо опасны резкие изменения погоды
Фото: PHOTOXPRESS

Медик рассказал, для кого особо опасны резкие изменения погоды

Никита Абрамов

Здоровье

Приближающиеся перепады температуры и атмосферного давления могут повлиять на здоровье чувствительных к погоде людей. О том, кому стоит больше всего опасаться этого периода, рассказал кандидат биологических наук и спортивный медик Александр Мирошников.

По его словам, пристальнее всего наблюдать за своим самочувствием нужно в такие дни метеозависимым людям со склонностью к повышенному давлению, а также людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

— Еще накладываются риски на людей с метаболическим синдромом (это ожирение, сахарный диабет второго типа и так далее). Поэтому перепады давления, особенно для людей метеочувствительных, могут быть очень опасны, — рассказал медик.

По словам медика, холод провоцирует повышение аппетита. Из-за морозов люди сидят дома, мало двигаются и больше потребляют пищи, что приводит к набору веса. Мирошников советует в периоды длительных морозов и перепадов температур больше двигаться, снизить потребление сахара, соли и кофеина.

Медик отметил, что людям на фоне перепадов температур следует больше потреблять чистой воды, пишет 5-tv.ru.

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