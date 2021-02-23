Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач назвала способ измерить давление без тонометра
Фото: youtube.com

Врач назвала способ измерить давление без тонометра

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-терапевт Анастасия Атаман отметила, что бывают случаи, когда нужно измерить артериальное давление, а тонометра под рукой нет. Тогда помогут достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона.

— Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными, — сообщила медик в интервью агентству «Прайм».

Она напомнила, что артериальное давление бывает низким, нормальным и высоким — каждому из этих состояний соответствуют определенные симптомы, однако доверять им полностью не стоит. По словам врача, большее значение имеют индивидуальные параметры каждого человека, имеющиеся болезни и внешние факторы. Атаман посоветовала знать параметры своего артериального давления даже тем, кто не жалуется на здоровье.

Она отметила, что в течение суток давление меняется в зависимости от функциональной активности сердца. В границах нормы считается давление 120/80 миллиметров ртутного столба.

Читайте также: Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

врачартериальное давлениесоветы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте