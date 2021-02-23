Врач назвала способ измерить давление без тонометра

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Врач-терапевт Анастасия Атаман отметила, что бывают случаи, когда нужно измерить артериальное давление, а тонометра под рукой нет. Тогда помогут достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона.

— Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными, — сообщила медик в интервью агентству «Прайм».

Она напомнила, что артериальное давление бывает низким, нормальным и высоким — каждому из этих состояний соответствуют определенные симптомы, однако доверять им полностью не стоит. По словам врача, большее значение имеют индивидуальные параметры каждого человека, имеющиеся болезни и внешние факторы. Атаман посоветовала знать параметры своего артериального давления даже тем, кто не жалуется на здоровье.

Она отметила, что в течение суток давление меняется в зависимости от функциональной активности сердца. В границах нормы считается давление 120/80 миллиметров ртутного столба.

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