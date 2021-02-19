Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств
Специалисты американской Mayo Clinic сообщили, что гипертоники могут понизить артериальное давление без специальных лекарств.
Так, эксперты советуют начать контролировать вес. Лишние килограммы могут спровоцировать нарушение сна, что приводит к повышению давления. Также стоит придерживаться сбалансированной диеты и включить в рацион побольше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Нужно сократить употребление продуктов, которые содержат насыщенные жиры и холестерин. Не стоит добавлять излишнее количество соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.
— Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 миллиметров ртутного столба в случае гипертонии, — пояснили специалисты.
Кроме того, эксперты рекомендуют заниматься спортом ежедневно по 30 минут. Полезными занятиями будут ходьба, езда на велосипеде или плавание. Также стоит отказаться от вредных привычек и сократить употребление кофеина. В заключение специалисты призвали гипертоников перестать нервничать.
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