Эксперты рассказали, как снизить артериальное давление без лекарств

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты американской Mayo Clinic сообщили, что гипертоники могут понизить артериальное давление без специальных лекарств.

Так, эксперты советуют начать контролировать вес. Лишние килограммы могут спровоцировать нарушение сна, что приводит к повышению давления. Также стоит придерживаться сбалансированной диеты и включить в рацион побольше фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Нужно сократить употребление продуктов, которые содержат насыщенные жиры и холестерин. Не стоит добавлять излишнее количество соли, так как она богата повышающим артериальное давление натрием.

— Даже небольшое снижение этих компонентов улучшит состояние вашего сердца и снизит артериальное давление примерно на 5–6 миллиметров ртутного столба в случае гипертонии, — пояснили специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют заниматься спортом ежедневно по 30 минут. Полезными занятиями будут ходьба, езда на велосипеде или плавание. Также стоит отказаться от вредных привычек и сократить употребление кофеина. В заключение специалисты призвали гипертоников перестать нервничать.

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