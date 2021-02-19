Названы продукты, от которых следует отказаться худеющим

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Люди, которые борются с лишними килограммами, а также контролирующие вес, должны исключить из рациона колбасные изделия. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей Всеволод Вишневецкий.

По его словам, колбаса и сосиски очень калорийны из-за высокого содержания жиров. Этот показатель колеблется от 22 до 30 процентов.

Помимо этого, колбасные изделия могут вызывать пищевую зависимость, так как в них добавляют усилители вкуса, из-за которых человеку бывает сложно остановиться на одной порции, рассказал эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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