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Названы продукты, от которых следует отказаться худеющим
Фото: «Вечерняя Москва»

Названы продукты, от которых следует отказаться худеющим

Анастасия Колоскова

Здоровье

Люди, которые борются с лишними килограммами, а также контролирующие вес, должны исключить из рациона колбасные изделия. Об этом заявил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей Всеволод Вишневецкий.

По его словам, колбаса и сосиски очень калорийны из-за высокого содержания жиров. Этот показатель колеблется от 22 до 30 процентов.

Помимо этого, колбасные изделия могут вызывать пищевую зависимость, так как в них добавляют усилители вкуса, из-за которых человеку бывает сложно остановиться на одной порции, рассказал эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных способах похудения.

Читайте также: Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как мог похудеть Максим Фадеев

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