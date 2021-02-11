Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как мог похудеть Максим Фадеев

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Пользователи Сети, а также эксперты в области диетологии высказали подозрения, что сбросивший больше сотни килограммов Максим Фадеев не мог похудеть без помощи специалистов, как уверяет в этом общественность.

— Как сказал по ТВ один товарищ, сам прошедший через операцию по ушиванию желудка: если вы видите, что известный человек, бывший всю жизнь толстым, вдруг резко сдулся — значит, он ушил желудок, и не верьте ни в какие байки, — заверил один из фолловеров продюсера.

Врач-диетолог Марина Макиша также считает, что у Фадеева был как минимум консультант, который подсказывал ему, как следует питаться. Она также отметила, что сложно сказать, каким именно образом продюсер сбрасывал вес. По ее словам, вполне вероятно, что он пользовался всеми инструментами одновременно.

— Бариатрическая операция предполагает ту же самую диету, ведь если пациент будет после нее есть сгущенку и шоколадки, даже с маленьким объемом желудка, то он рискует не похудеть, — цитирует диетолога «Дни.ру».

Помимо этого, Макиша отметила, что резкая потеря лишнего веса не могла не отразиться на состоянии кожи Фадеева. Обычно избавиться от «фартука» на животе помогают пластические хирурги.

Ранее появились сообщения, что Максим Фадеев может подать в суд на известного диетолога Алексея Ковалькова, который раскритиковал систему похудения продюсера. В частности, врач заявил, что Фадеев сидел на вредных диетах и сделал липосакцию. Фадеев рассказал, что сбросил вес по своему ощущению и интуиции, а также на основании накопленных знаний о медицине. Продюсер заявил, что ждет извинений от Ковалькова.

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