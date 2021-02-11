«Больше 25 лет не дашь!»: Летучая восхитила поклонников снимком в кожаном корсете

Фото: Инстаграм Елены Летучей

Телеведущая Елена Летучая опубликовала в соцсетях серию снимков, где позирует в кожаном корсете. Подписчики оценили новый образ звезды.

— Идеальное утро, — подписала телеведущая снимки в Instagram-аккаунте, где стилист делает ей укладку волос. Сама же Летучая сидит в кресле с оголенными плечами в кожаных корсете и брюках.

«Классные фото»; «Больше 25 лет не дашь Елене!»; «Красиво очень», — написали подписчики в адрес 42-летней ведущей.

Ранее Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца.

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