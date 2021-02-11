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«Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов»: Гусева объяснила свое участие в танцевальном шоу
Фото: Instagram Екатерины Гусевой/@_ekaterinaguseva_

«Досамоизолировалась до 60 с лишним килограммов»: Гусева объяснила свое участие в танцевальном шоу

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Екатерина Гусева рассказала, что выкроила в своем плотном рабочем графике время на участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», так как захотела движения после долгого сидения на самоизоляции, которое в том числе отразилось и на ее фигуре.

— Засиделась дома на пандемии. Досамоизолировалась до 60 с лишним кг. А еще в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней. Мне захотелось двигаться..., — рассказала артистка.

Она отметила что ей приходится совмещать съемки в шоу с работой в Театре имени Моссовета и Театре оперетты, где у нее практически каждый день спектакли. Помимо этого, актриса исполняет одну из ролей в картине «Африка», съемки которой проходят в Подмосковье. К тому же Гусевой приходится посещать репетиции перед съемками программы «Романтика романса» на телеканале «Культура».

— Мне непросто найти время и силы на полноценные тренировки для проекта «Танцы со звездами». Утром, перед и после спектаклей хотя бы по часу-полтора пытаюсь выкроить. Понимаю, что качество — это количество повторений. Чтобы добиться результата, нужно вкалывать, — цитирует звезду WDay.

Артистка отметила, что проект стал для нее психологической и физиологической встряской, так как прямой эфир не оставляет ей права на ошибку.

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