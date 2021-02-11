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Монеточка и Бурунов перепели «Белые розы» и сняли клип
Монеточка подружилась с актером на съемках фильма / Фото: youtube.com/вДудь

Монеточка и Бурунов перепели «Белые розы» и сняли клип

Юлия Курганова

Звезды

Актер Сергей Бурунов снялся в новом фильме Ильи Аксенова «Родные». Его напарницей по съемочной площадке была певица Монеточка. Саундтреком к ленте стал хит 90-х годов — «Белые розы». Также Монеточка и Бурунов стали главными героями черно-белого клипа. Артист показал его на своей странице в соцсети Instagram.

В предисловии к музыкальному ролику певица рассказала, что они с Буруновым так подружились на съемках фильма, что даже решили записать вместе песню.

— Да, мою любимую. И даже сняли на нее клип, — добавил актер.

Поклонники Бурунова высоко оценили и песню, и клип. Они написали много восторженных отзывов.

«Сергей, вы прелесть! Вы универсал и во всем профи»; «Талантливый человек талантлив во всем»; «Александрович, вы космос»; «Шикарный, обаятельный, голос просто поразительный», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Бурунов рассказал, какие женщины ему нравятся. По его словам, женщина может быть красивой, но важно, чтобы с ней было о чем поговорить. При этом он отметил, что поклонницы его не осаждают, несмотря на популярность.

Читайте также: «Ваш любимый Водяной»: Бурунов поделился кадрами со съемок «Последнего богатыря»

клипСергей БуруновМонеточка
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