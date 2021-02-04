«Красивые мне не пишут»: актер Бурунов рассказал, какие женщины ему нравятся

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Актер Сергей Бурунов ответил на вопрос журналистки Надежды Стрелец о том, какие женщины ему нравятся.

— Вам по фамилиям, по типажам? Мне неважно, какой типаж женщины. Конечно, есть предпочтения. Например, Моника Беллуччи мне нравится очень. В то же время мне нравится Марго Робби, мое открытие было. Невероятной красоты барышня. Неважно, какого типажа. Важно, что в голове есть и чтобы не без чувства юмора, — объяснил артист.

По его словам, женщина может быть красивой, но важно, чтобы с ней было о чем поговорить. При этом он отметил, что поклонницы его не осаждают, несмотря на популярность.

— Мне странные женщины пишут, я стараюсь это не читать. Красивые мне не пишут, — с улыбкой добавил Бурунов.

Видео опубликовано на YouTube.

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