«Ваш любимый Водяной»: Бурунов поделился кадрами со съемок «Последнего богатыря»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актер Сергей Бурунов выложил в свой Instagram-аккаунт фотографии со съемок фильма «Последний богатырь». Премьера картины состоится 1 января 2021 года.

Артист отметил, что большая часть работы над лентой прошла в Карелии. На снимках актер предстал в специальном сером костюме, на который в будущем будет накладываться анимация.

Бурунов на фотографиях стоит в большой бочке, сидит у реки с Бабой-ягой, ходит по лесу с богатырем — делает все, что свойственно его персонажу Водяному.

— Было, конечно, непросто. Холодно бывало очень. Видите, я в специальном костюме, на котором потом рисуется мой и ваш любимый Водяной, — подписал фотографии Бурунов и призвал поклонников посмотреть фильм на новогодних каникулах.

Подписчики удивились, что Водяного на самом деле играет Бурунов, его личность скрывала анимация.

«Блин, я только узнала, что водяной — это Серега»; «Только вчера посмотрели, ваш смех узнаешь из миллионов»; «Водяной шикарен, супер!» — написали они в комментариях.

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