«Нашел свое счастье»: Маликов намекнул на завершение карьеры
Российский певец Дмитрий Маликов задумался о завершении карьеры. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Личные связи» в понедельник, 28 декабря.
Он отметил, что пора дать дорогу молодому поколению. Исполнитель рассказал, что больше не хочет выступать на сцене.
— Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано, — подчеркнул Маликов.
По словам певца, молодежь привыкла слушать своих сверстников, даже если такая музыка не будет нравиться их родителями. Смена поколений в индустрии развлечений, по его мнению, естественна и неизбежна.
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