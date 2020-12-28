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«Нашел свое счастье»: Маликов намекнул на завершение карьеры
Дмитрий Маликов / Фото: instagram.com/dmitriy_malikov/

«Нашел свое счастье»: Маликов намекнул на завершение карьеры

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский певец Дмитрий Маликов задумался о завершении карьеры. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу «Личные связи» в понедельник, 28 декабря.

Он отметил, что пора дать дорогу молодому поколению. Исполнитель рассказал, что больше не хочет выступать на сцене.

— Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано, — подчеркнул Маликов.

По словам певца, молодежь привыкла слушать своих сверстников, даже если такая музыка не будет нравиться их родителями. Смена поколений в индустрии развлечений, по его мнению, естественна и неизбежна.

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певецДмитрий Маликовкарьера
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