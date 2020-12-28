«Пап, ты че такой неадекватный?»: Маликов рассказал, как проводит время с сыном
Певец и музыкант Дмитрий Маликов в программе «Личные связи» Юрия Костина рассказал, как проводит время с трехлетним сыном. Из-за пандемии коронавируса Маликов много времени находится рядом с семьей.
— Папа редко меня нянчил, а я весь год с Марком, много провожу с ним времени — нет худа без добра. Этот момент в два–три годика — бесценные дни, дети забавные. Он мне сегодня говорит: «Пап, ты че такой неадекватный?» — со смехом вспомнил музыкант.
На это он ответил сыну, что адекватный, а сын сказал, что отец не привез ему машинку, поэтому неадекватный.
Маликов считает себя примерным семьянином, который в браке 28 лет. В СМИ практически нет сплетен и слухов о разладе и ссорах в его семье.
Видео опубликовано на YouTube.
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