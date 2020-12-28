Дмитрий Маликов: Музыка — универсальное лекарство

Под Новый год известный певец и композитор Дмитрий Маликов поделился в программе «Личные связи» Юрия Костина размышлениями о музыке, шоу-бизнесе и уходящем годе / Фото: «Личные связи» с Юрием Костиным

Под Новый год известный певец и композитор Дмитрий Маликов поделился в программе «Личные связи» Юрия Костина размышлениями о музыке, шоу-бизнесе и уходящем годе.

Один из альбомов фортепианной музыки Дмитрия Маликова продавался когда-то в аптечной сети. Можно считать это рекламным трюком, говорит артист, но сам он уверен, что музыка — универсальное средство от всех болезней. Когда концертная жизнь замерла из-за пандемии, от этого пострадали не только музыканты, но и зрители.

— Я вижу это по своим поклонникам, — отметил Дмитрий Маликов в программе «Личные связи» писателя и медиаменеджера Юрия Костина, которая выходит на авторском YouTube-канале. — У меня будет онлайн-концерт в «Инстаграме», и все мне пишут, говорят: «Пожалуйста, пускай онлайн, но выйди в эфир, спой что-нибудь, расскажи — нам очень не хватает реального общения». Потому что общение — это позитивные эмоции, которые тоже лечат, как и музыка.

Музыкальная индустрия пострадала от пандемии, возможно, сильнее, чем все другие, считает певец и композитор. У известных артистов запас прочности довольно высок, в то время как для многих талантливых, но менее востребованных музыкантов и коллективов наступили непростые времена.

— Надо понимать, что те, кто просит помощи от лица артистов, просят в основном не за себя, а за своих музыкантов, за коллег, — подчеркнул Маликов. — Безусловно, больно за людей, у которых семьи, которые привыкли получать деньги с конкретных мероприятий, а этих мероприятий нет. Такая проблема во всем мире сегодня.

С другой стороны, появилась возможность побыть наедине с собой, с семьей, заняться творчеством, считает артист. Он много работает над новым фортепианным альбомом, пишет песни и старается больше общаться с маленьким сыном.

— Счастливого всем Нового года! — пожелал поклонникам Дмитрий Маликов. — Просто спокойного, доброжелательного года, чтобы вы могли чаще встречаться, не думая о масках, перчатках и дистанции. Чтобы эта проблема отошла на другой план. И чтобы как можно больше у вас было добрых и позитивных эмоций.

Полная версия интервью Дмитрия Маликова в рамках программы «Личные связи», в котором он рассказывает также о своем отношении к скандалам в шоу-бизнесе, новых коллаборациях, семейной жизни и многом другом, представлена на авторском YouTube-канале Юрия Костина.

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