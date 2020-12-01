«Что с нашим любимым актером?»: фанаты не узнали Олега Меньшикова на фото

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский актер Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой принял участие в открытии катка в самом центре Москвы. Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала несколько снимков со звездой в своем Instagram-аккаунте, однако подписчики не узнали своего любимца.

— Ура, в 15-й раз нас пригласили в гости на открытие «ГУМ-Катка» на Красной площади, — поделилась Михалкова своими эмоциями.

Несмотря на стильный костюм и элегантную трость Меньшикова, подписчики не узнали звезду картины «Покровские ворота».

«Что с нашим любимым актером? Я даже не сразу узнала. Как постарел и похудел»; «Что за дедулька?»; «Это Меньшиков?» — написали они под фото.

Тем не менее большинство комментаторов отметили наряд звезды и попросили его не обращать внимания на заявления хейтеров: «Олег, как всегда, стилен и хорош собой»; «Что мне нравилось в Меньшикове, так это его чувство стиля! Молодец, Олег, держишь планку»; «Какой красивый мужчина, хочу, чтобы он взял меня на каток».

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