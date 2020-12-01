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«Трезвая и даже красивая»: подписчики не узнали Волочкову после отдыха на Мальдивах
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Трезвая и даже красивая»: подписчики не узнали Волочкову после отдыха на Мальдивах

Захар Чайченко

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила своих фанатов кардинальной сменой образа. Ради телевизионных съемок артистка поменяла прическу, надела темное платье и примерила каблуки. Новую фотографию с балериной опубликовал в Instagram-аккаунте певец Прохор Шаляпин.

— Я на съемку успела на Первый канал, — похвасталась балерина.

Подписчики отметили положительные изменения во внешнем виде Волочковой и подчеркнули, что отдых пошел ей на пользу.

— «Настя с чистыми волосами? Не узнать прям»; «Настя выглядит потрясающе!!! Отдых пошел на пользу»; «Смотрю, Настя чистая, трезвая и даже красивая», — написали они под фото.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала новую откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах.

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Анастасия ВолочковаВолочковасмена образа
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