«Трезвая и даже красивая»: подписчики не узнали Волочкову после отдыха на Мальдивах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила своих фанатов кардинальной сменой образа. Ради телевизионных съемок артистка поменяла прическу, надела темное платье и примерила каблуки. Новую фотографию с балериной опубликовал в Instagram-аккаунте певец Прохор Шаляпин.

— Я на съемку успела на Первый канал, — похвасталась балерина.

Подписчики отметили положительные изменения во внешнем виде Волочковой и подчеркнули, что отдых пошел ей на пользу.

— «Настя с чистыми волосами? Не узнать прям»; «Настя выглядит потрясающе!!! Отдых пошел на пользу»; «Смотрю, Настя чистая, трезвая и даже красивая», — написали они под фото.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала новую откровенную фотографию с отдыха на Мальдивах.

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