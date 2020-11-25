«Так мой шпагат длиннее»: Анастасия Волочкова удивила фанатов необычной растяжкой

Анастасия Волочкова / Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала шпагат в своем Instagram-аккаунте, но теперь уже в ластах.

— Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее, — написала артистка в подписи под фотографией.

Отметим, что звездная балерина решила закрыть комментарии под снимком.

Напомним, что Волочкова в настоящее время проводит время на Мальдивских островах. Как объяснила сама звезда, на курорт она улетела из-за промозглой погоды в России.

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