«Посмотрите на ее кожу»: фанаты Волочковой обеспокоились внешним видом балерины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла на шоу «Звезды сошлись» к своей коллеге по шоу-бизнесу Лере Курявцевой. В эфире экс-балерина рассказала о миллионном долге, накопившемся у нее из-за неоплаты жилищно-коммунальных услуг.

Тем не менее аудиторию проекта привлекли не жалобы Волочковой на тяжелую ситуацию, в которой она оказалась, а неважный внешний вид звезды.

— У Волочковой конкретно проблемы со здоровьем. ПОСМОТРИТЕ на ее кожу и внешний вид, — написала в комментариях пользователь с никнеймом Natasha Fitch. К слову, данный комментарий набрал более 150 лайков.

Напомним, что ранее балерине Анастасии Волочковой выставили счет за услуги ЖКХ в объеме более одного миллиона рублей. В эфире телеканала НТВ звезда объяснила, что игнорирует коммуналку сознательно.

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