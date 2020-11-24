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СМИ узнали, во сколько Волочковой обходится отдых на Мальдивах
Фото: instagram.com/volochkova_art

СМИ узнали, во сколько Волочковой обходится отдых на Мальдивах

Юлия Захарова

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время проводит время на Мальдивских островах. Как объяснила сама звезда, на курорт она улетела из-за промозглой погоды в России.

Танцовщица регулярно хвастается фотографиями с отдыха, демонстрируя растяжку и показывая снимки с загадочным избранником, личность которого пока не раскрывала.

Волочкова остановилась в довольно дорогом отеле. Одни сутки в стандартном номере обходятся ей почти в 50 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.

Артистка призналась, что персонал отеля даже подумал: у нее и ее возлюбленного медовый месяц. По словам балерины, они не сдерживают свою страсть и не стремятся скрывать чувства.

Официально отношения Волочкова еще не регистрировала, однако не раз намекала на скорую свадьбу. Тем не менее никаких новых сведений о дате мероприятия пока не появлялось.

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отдыхАнастасия ВолочковаМальдивы
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