СМИ узнали, во сколько Волочковой обходится отдых на Мальдивах

Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время проводит время на Мальдивских островах. Как объяснила сама звезда, на курорт она улетела из-за промозглой погоды в России.

Танцовщица регулярно хвастается фотографиями с отдыха, демонстрируя растяжку и показывая снимки с загадочным избранником, личность которого пока не раскрывала.

Волочкова остановилась в довольно дорогом отеле. Одни сутки в стандартном номере обходятся ей почти в 50 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.

Артистка призналась, что персонал отеля даже подумал: у нее и ее возлюбленного медовый месяц. По словам балерины, они не сдерживают свою страсть и не стремятся скрывать чувства.

Официально отношения Волочкова еще не регистрировала, однако не раз намекала на скорую свадьбу. Тем не менее никаких новых сведений о дате мероприятия пока не появлялось.

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