Волочкова продемонстрировала шпагат на поручнях виллы

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат, исполнив его на поручнях виллы на Мальдивских островах.

В своем Instagram звезда предупредила, что не стоит повторять ее опыт, поскольку «есть опасность не просто не забраться на поручни водной мальдивской виллы или яхты, но и упасть в воду».

Ранее Анастасия Волочкова накопила долг за услуги ЖКХ на миллион рублей.

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