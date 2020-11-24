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Волочкова продемонстрировала шпагат на поручнях виллы
Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова продемонстрировала шпагат на поручнях виллы

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат, исполнив его на поручнях виллы на Мальдивских островах.

В своем Instagram звезда предупредила, что не стоит повторять ее опыт, поскольку «есть опасность не просто не забраться на поручни водной мальдивской виллы или яхты, но и упасть в воду».

Ранее Анастасия Волочкова накопила долг за услуги ЖКХ на миллион рублей.

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Анастасия Волочковашпагат
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