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Волочкова исполнила шпагат в дуэте с таинственным возлюбленным
Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова исполнила шпагат в дуэте с таинственным возлюбленным

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию своего очередного шпагата. На этот раз компанию звезде составил ее таинственный возлюбленный.

Волочкова позирует напротив бунгало на Мальдивских островах, где отдыхает от промозглой российской погоды. Бойфренд балерины обнимает ее из-за спины так, что в кадр попали только руки мужчины.

В подписи к снимку в своем Instagram Волочкова отметила, что важно, когда есть за кого спрятаться, а также поделилась своими мыслями о женской силе.

Ранее Анастасия Волочкова показала «утренний мальдивский шпагат».

Читайте также: «В райском месте»: Волочкова показала, как отдыхает с возлюбленным на Мальдивах

отношенияАнастасия Волочковашпагат
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