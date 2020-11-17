«В райском месте»: Волочкова показала, как отдыхает с возлюбленным на Мальдивах

Анастасия Волочкова снова уехала отдыхать / Фото: instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы со своим возлюбленным, чье имя до сих пор хранит в тайне. Она опубликовала фото и видео с отдыха на своей странице в социальной сети.

На борту самолета балерина запечатлелась в шифоновом платье макси, которое дополнила туфлями на платформе. Она сделала снимок на память со стюардессами.

А позже Волочкова добралась до острова, где проведет ближайшие дни. Она снялась на фоне маленького самолета с букетом белых роз. Балерина дала понять, что прилетела отдыхать со своим избранником.

— Спряталась я от промозглой погоды, холода, тревог, негатива в моем любимом райском месте! Мальдивы, привет! Замечательное романтическое путешествие я решила устроить себе просто так, — написала Волочкова в Instagram.

Танцовщица отключила комментарии, так как у нее много хейтеров, которые жестко критикуют ее поведение и внешний вид.

Ранее Волочкова сделала шпагат на плечах возлюбленного. Балерина, выполняющая эффектный трюк, запечатлена в боди телесного цвета.

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