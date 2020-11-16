«В руках любимого»: Волочкова показала эффектную растяжку

/ Фото: Elena_Galitsyna

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фолловерам свою растяжку. Артистка села на шпагат прямо на плечах своего возлюбленного. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке мужчина стоит спиной к камере. Однако Волочкова, выполняющая эффектный трюк, запечатлена в боди телесного цвета.

— Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно, — подписала балерина.

Ранее фанаты раскритиковали новый образ Волочковой. На фото она предстала в золотистом блестящем мини-платье, ботфортах в тон и в необычном головном уборе в этническом стиле.

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