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«Зачем так портить клип?»: фолловеры раскритиковали новый образ Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art

«Зачем так портить клип?»: фолловеры раскритиковали новый образ Волочковой

Юлия Захарова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что снимется в клипе на песню поэта и композитора Алексея Малахова «До дна». Новостью звезда поделилась на личной странице в Instagram.

— Обожаю быть в творческом процессе, — отметила танцовщица.

Для съемок Волочковой подготовили яркий сценический образ. На фото она предстала в золотистом блестящем мини-платье, ботфортах в тон и в необычном головном уборе в этническом стиле.

Данный пост в соцсети стал первым за долгое время в плане того, что артистка разрешила оставлять комментарии. Подписчики сразу же бросились писать саркастические реплики, уверяя Волочкову, что образ ей совершенно не подходит, да и карьера певицы ей не светит. «Название соответствует поведению и пристрастию»; «Зачем же так портить клип?»; «По-другому ваша песня не может называться», — комментировали они.

Однако нашлись также поклонники, которые поддержали балерину и пожелали ей успехов на новом поприще. «Великолепная и блестящая»; «Какой красивый костюмчик»; «Анастасия, вам идет и такой образ. И правда бомбически выглядит», — отметили фолловеры.

Кстати, автор композиции для Волочковой, Алексей Малахов, работает также с певицей Ольгой Бузовой. Кроме того, его песни исполняли Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте и другие звезды.

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съемкиклипАнастасия Волочкова
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