Новый клип Little Big посмотрели около 4,5 миллиона раз за три дня

Фото: instagram.com/littlebigband

Новый клип музыкальной группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели порядка 4,5 миллиона раз за три дня. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Отмечается, что участники коллектива посвятили новую песню 2020 году. Они опубликовали клип в пятницу, 6 ноября.

В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов столетия.

— Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше, — поделились участники группы.

В конце лета клип группы на композицию «Tacos» за два дня посмотрели более 5,3 миллиона человек, также пользователи оставили под роликом около 33,2 тысячи комментариев.

Видео занимало первое место во вкладке «В тренде» в российском видеохостинге, несмотря на то, что многие пользователи отмечают, что в своих композициях группа «начала повторяться».

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