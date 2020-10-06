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Вокалист Little Big Антон Лиссов впервые стал отцом
Фото: instagram.com/lissoff

Вокалист Little Big Антон Лиссов впервые стал отцом

Юлия Ямпольская

Звезды

У вокалиста группы Little Big и фронтмена Jane Air Антона Лиссова впервые родился сын. Об этом во вторник, 6 октября, исполнитель рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Малыш родился 23 сентября. Уточняется, что Лиссовы назвали его Антоном. Музыкант отметил, что лично резал ребенку пуповину.

— Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал, — добавил фронтмен.

Вокалист также рассказал, что уже успел привыкнуть к роли отца, поэтому с рождением сына не увидел явных изменений в жизни.

— Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, — это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве. Сейчас поедем в парк, покажу Тошку воронам, пусть передадут в Асгард, что у нас тут все отлично, — написал Лиссов.

Фронтмен Антон Лиссов и Анжелика Иванова сыграли свадьбу в марте 2020 года. Отмечается, что торжество прошло до введения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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