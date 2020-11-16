Татьяна Буланова рассказала, как перенесла микроинсульт

Татьяна Буланова / Фото: Предоставлено www.gutserievmedia.ru

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала, что перенесла микроинсульт. По ее словам, жизнь певицы изменилась после госпитализации, пишут «Аргументы и Факты».

Исполнительница призналась, что за два или три года до случившегося у нее начали неметь пальцы на левой руке. Сначала она не придавала этому значение, но потом, когда онемела вся рука, обратилась к специалисту. Артистка думала, что это произошло из-за защемления нерва, однако ситуация оказалась серьезнее.

На данный момент певицу выписали из больницы. Она старается соблюдать предписанныеврачом рекомендации.

— Я до сих пор принимаю препараты по назначению, стараюсь не нервничать и хорошо высыпаться, — уточнила Буланова.

Она также добавила, что сохранила свои пищевые привычки. Исполнительница позволяет себе фастфуд, сладкое и бутерброды с колбасой, но с одним условием — это можно съедать до 18:00. После этого времени певица не принимает пищу.

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