«Не умею экономить»: Буланова рассказала о своем финансовом положении

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Певица Татьяна Буланова не испытывает проблем с деньгами, хотя и не умеет копить. Об этом заслуженная артистка России сказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Буланова переживает за своих коллег, попавших в непростую финансовую ситуацию, и боится повторного «культурного локдауна».

Как призналась певица, ее слова неправильно трактовали. Она не использовала формулировку «культурный локдаун».

— Из меня пытались вытянуть эти слова, но я не говорила ничего такого, — подтвердила собеседница «ВМ». — Да и потом, если пандемия усилится, то пострадают не только артисты, но и рестораторы, продавцы, сфера услуг, бизнесмены. Да, в том числе и артисты пострадают. Но какая на самом деле нас ждет участь, я даже предполагать не собираюсь. К сожалению, если все эти ограничения снова будут, пострадает огромное количество людей.

Артистка, по ее словам, не испытывает никакого финансового кризиса. При этом Буланова отметила, что так и не научилась откладывать деньги на будущее.

— Не умею я копить средства и экономить, поэтому в части финансовой грамотности у меня большой пробел, — сказала собеседница «ВМ».

Буланова заключила, что в настоящее время ее устраивает достаток, а все заявления, появившиеся в СМИ, не соответствуют действительности.

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