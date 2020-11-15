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Волочкова показала фрагмент из своего нового клипа
Фото: instagram.com/volochkova_art/

Волочкова показала фрагмент из своего нового клипа

Татьяна Плотникова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова, которая ранее анонсировала клип на песню поэта и композитора Алексея Малахова «До дна» в своем исполнении, опубликовала фрагмент видео со съемок.

На кадрах Волочкова в блестящем платье и высоких сапогах стоит на крутящейся платформе, звучит запись песни балерины. За кадром женский голос — по всей видимости, режиссера — отдает звезде команды.

Отметим, возможность комментирования данного видео в Instagram Волочковой отключена, хотя ранее, сообщая подписчикам о будущем клипе, балерина впервые за долгое время открыла комментарии. Однако многие фолловеры раскритиковали образ знаменитости.

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